Даниэль Мальдини не уверен, что вернётся в «Милан»

Сын Паоло Мальдини, Даниэль, не уверен в том, что вернется в «Милан». «Россонери», возможно, и готовились принять его в состав, но расставание с Паоло Мальдини многое изменило. И теперь вместо «Милана» Даниэль отправился в очередную аренду - на сей раз в «Эмполи». Прошлый сезон он провел в «Специи», сумев даже забить гол в ворота «Милана».

- Я выбрал «Эмполи», потому что они первыми проявили интерес и я почувствовал, что меня очень хотят. Надеюсь, я сделал правильный выбор, постараюсь дать на поле все, что возможно. Вернусь ли я в «Милан»? Я люблю клуб, я хотел бы, но не уверен, - цитирует слова Мальдини-младшего pianetamilan.it.