Директор «Сассуоло» назвал двух главных претендентов на Фраттези

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали высказался на тему вероятной продажи полузащитника Давиде Фраттези.

23-летний футболист интересен как грандам Серии А, так и зарубежным клубам, однако в «Сассуоло» рассчитывают заработать солидную сумму на продаже своей звезды.

«Мы знаем, чего хотим, но мы не обязаны продавать Фраттези. «Рома» обращалась более года назад, но тогда мы не смогли согласовать условия. Сейчас «Рома» снова претендует на Давиде, и, как мне кажется, этот клуб можно назвать одним из двух фаворитов в борьбе за игрока наряду с «Интером». Я слышал, как люди говорят о «Милане», но никаких контактов с «Миланом» по Фраттези у нас не было», – цитирует Football Italia Карневали.