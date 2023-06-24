Гендиректор «Сассуоло» Карневали: «Милан» не обращался к нам за Фраттези»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал слухи вокруг будущего полузащитника Давиде Фраттези, которого хочет купить едва ли не каждый топ-клуб из итальянской Серии А.

«В данный момент мы разговариваем с «Ювентусом», «Ромой» и «Интером». До того, чтобы заключить сделку нужно проделать огромную работу. Сомневаюсь, что всё будет кончено до 5 июля. «Милан»? Этот клуб не обращался к нам за Фраттези», – цитирует Карневали Forza Juventus.

Напомним, «Милан» ранее называли фаворитом в борьбе за Фраттези. Итальянца хотят купить вместо Сандро Тонали, который в шаге от перехода в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро.