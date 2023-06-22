«Ювентус» в ближайшее время начнёт поиски нового тренера, об этом сообщил журналист Маурицио Писточио в социальной сети.

По данным источника, нынешний главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри покинет свой пост.

Контракт 55-летнего специалиста с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне туринский клуб занял седьмое место в турнирной таблице, однако стоит отметить, что он был лишён десяти очков по решению Федерации. В следующем сезоне «старая синьора» выступит в Лиге конференций УЕФА.

Ранее Аллегри возглавлял «Милан», «Кальяри» и другие итальянские клубы.