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Чемпионат Италии. Серия А

Источник: Аллегри покинет «Ювентус» слухи

22 Июня 2023 • 22:56 Комментировать

«Ювентус» в ближайшее время начнёт поиски нового тренера, об этом сообщил журналист Маурицио Писточио в социальной сети.

По данным источника, нынешний главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри покинет свой пост.

Контракт 55-летнего специалиста с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне туринский клуб занял седьмое место в турнирной таблице, однако стоит отметить, что он был лишён десяти очков по решению Федерации. В следующем сезоне «старая синьора» выступит в Лиге конференций УЕФА.

Ранее Аллегри возглавлял «Милан», «Кальяри» и другие итальянские клубы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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