Дзофф прокомментировал продление контракта с Аллегри

Мы уже сообщали о том, что туринский «Ювентус» решил продлить контракт с Массимилиано Аллегри, несмотря на неудачи прошедшего сезона. Своим мнением по этому поводу поделился бывший вратарь туринского клуба, легендарный Дино Дзофф. Он считает, что Аллегри заслуживает уважения, несмотря ни на что.

- Удивлен ли я тем, что «Ювентус» продлил с ним контракт? Я не люблю подобные вопросы. Считаю, что он сделал все, что мог сделать, все-таки Аллегри - тренер, который заслуживает уважения, - цитирует слова Дзоффа итальянское новостное агентство ITASportPress.

Аллегри вернулся в туринский клуб в 2021 году.