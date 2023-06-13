Лападула: «Раньери сделал «Кальяри» одной семьёй»

Итальянский «Кальяри» обыграл в воскресенье вечером «Бари» и вернулся в Серию А - Сардиния, в отличие от Сицилии, будет представлена в высшей лиге итальянского футбола. Джанлука Лападула, нападающий «Кальяри», нахваливает в связи с этим наставника клуба Клаудио Раньери.

- Раньери - человек, который сделал нас одной семьей. Он пользуется заслуженным уважением во всем футбольном мире. Мы верили в себя, и у нас все получилось, - цитирует слова Лападулы итальянское новостное агентство ITASportPress.

Клаудио Раньери возглавил сардинский клуб в очередной раз в прошлом году.