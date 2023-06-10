Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Родители Тотти приняли меня как сына, я жил у них три месяца»

10 Июня 2023 • 02:17 Комментировать

Бывший футболист римской «Ромы» Антонио Кассано вспомнил свои первые недели пребывания в клубе, контракт с которым подписал из желания играть рядом с Франческо Тотти. По его словам, именно в доме родителей Тотти он провел свои первые три месяца в итальянской столице, и пользовался там самым теплым приемом.

- Я три месяца прожил в доме у родителей Тотти, они принимали меня как сына, я горя не знал там. Ел, пил, и ни евро не заплатил за это. Они действительно шикарно относились ко мне, - вспоминает Антонио Кассано, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Франческо Тотти Антонио Кассано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
02:17 · Италия. Серия А
Кассано: «Родители Тотти приняли меня как сына, я жил у них три месяца»
01:20 · Италия. Серия А
Мотта останется в «Болонье», специалиста связывали с «ПСЖ» и «Ювентусом»
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Рома» нашла замену Абрахаму в АПЛ
09 Июня
23:59 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какие европейские клубы звали к себе Месси, не считая «Барселону» слухи
23:27 · Италия. Серия А
Кассано рассказал, как отказал туринскому «Ювентусу»
23:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры по трансферу Меньяна
22:47 · Италия. Серия А
«Туз» - Гаттузо может стать новым наставником «Сампдории»
22:46 · Германия. Бундеслига
«Бавария» изучает кандидатуру Амрабата, но всё ещё рассчитывает подписать Райса
22:41 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ может перебраться в АПЛ слухи
22:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился с полузащитником сборной Италии слухи
22:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Челси» и «Реалу» в борьбе за Лаутаро Мартинеса слухи
22:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не претендует на Кьезу
21:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не планирует переговоров по Влаховичу
21:16 · Италия. Серия А
Аллегри хотел оставить Милика в «Ювентусе»
20:51 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ претендуют на восходящую звезду «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем