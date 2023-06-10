Кассано: «Родители Тотти приняли меня как сына, я жил у них три месяца»

Бывший футболист римской «Ромы» Антонио Кассано вспомнил свои первые недели пребывания в клубе, контракт с которым подписал из желания играть рядом с Франческо Тотти. По его словам, именно в доме родителей Тотти он провел свои первые три месяца в итальянской столице, и пользовался там самым теплым приемом.

- Я три месяца прожил в доме у родителей Тотти, они принимали меня как сына, я горя не знал там. Ел, пил, и ни евро не заплатил за это. Они действительно шикарно относились ко мне, - вспоминает Антонио Кассано, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.