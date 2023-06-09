«ПСЖ» хочет подписать известного вратаря

Мексиканский голкипер Гильермо Очоа может продолжить карьеру в европейском топ-клубе. По сообщениям Score, в услугах 37-летнего вратаря заинтересован «ПСЖ», который подыскивает замену травмированному Серхио Рико.

Парижане рассматривают Очоа на место резервного вратаря. Первым номером команды останется итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Прошлый сезон Гильермо завершал в составе «Салернитаны». Трудовой договор между сторонами истекает в конце июня.

Очоа провел 20 поединков в чемпионате Италии, в которых пропустил 33 гола. В четырех встречах мексиканец сохранил ворота в неприкосновенности.