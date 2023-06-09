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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович назвал 11 лучших одноклубников за карьеру

09 Июня 2023 • 08:48 Комментировать

Экс-форвард «Милана» и ряда европейских топ-клубов Златан Ибрагимович составил символическую сборную из своих бывших одноклубников. Об этом сообщается в социальных сетях Barca Universal.

Сборная Златана: Буффон, Тюрам, Силва, Неста, Максвелл, Виейра, Хави, Недвед, Месси, Роналдиньо, Ибрагимович.

Резерв: Жулио Сезар, Каннаваро, Гаттузо, Зеедорф, Иньеста.

Напомним, что Ибрагимович объявил о завершении игровой карьеры после поединка 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

В минувшем сезоне Серии А Златан сыграл всего четыре матча и забил один гол с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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