«Торино» хочет получить скидку на трансфер Алексея Миранчука

Между «Торино» и «Аталантой» продолжаются переговоры по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом рапортуют журналисты Toro News.

Туринский клуб имеет опцию выкупа игрока за 9,5 миллиона евро, но хочет получить скидку от бергамасков. Что касается позиции самого Алексея, то россиянин не против задержаться в «Торино».

Миранчук провел прошлый сезон на правах аренды. 27-летний российский футболист принял участие в 31 поединке, записав на свой счет четыре забитых мяча и семь результативных передач.

По итогам завершившегося розыгрыша Серии А «Торино» занял десятое место в турнирной таблице.