Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» хочет получить скидку на трансфер Алексея Миранчука

08 Июня 2023 • 10:59 Комментировать

Между «Торино» и «Аталантой» продолжаются переговоры по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом рапортуют журналисты Toro News.

Туринский клуб имеет опцию выкупа игрока за 9,5 миллиона евро, но хочет получить скидку от бергамасков. Что касается позиции самого Алексея, то россиянин не против задержаться в «Торино».

Миранчук провел прошлый сезон на правах аренды. 27-летний российский футболист принял участие в 31 поединке, записав на свой счет четыре забитых мяча и семь результативных передач.

По итогам завершившегося розыгрыша Серии А «Торино» занял десятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
11:30 · Италия. Серия А
Канчельскис считает, что Кокорин помог бы «Фиорентине» в финале Лиги конференций
11:26 · Италия. Серия А
Анчелотти прокомментировал увольнение Мальдини из «Милана»
10:59 · Италия. Серия А
«Торино» хочет получить скидку на трансфер Алексея Миранчука
10:10 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Кима Мин Джэ в «Манчестер Юнайтед» становится всё ближе
07:51 · Италия. Серия А
Глеб рассказал, где нужно продолжить карьеру Миранчуку
06:20 · Италия. Серия А
Итальяно: «Проиграли два финала, хотя играли очень хорошо»
06:12 · Италия. Серия А
Массара может оказаться в «Наполи»
04:54 · Италия. Серия А
Пануччи: «Без Мальдини «Милану» будет трудно»
04:38 · Италия. Серия А
Капелло: «Новая жизнь Златана будет непростой»
03:35 · Италия. Серия А
Капелло: «Для Ибрагимовича быть в центре внимания - это совершенно нормально»
02:50 · Италия. Серия А
Фанаты прислали Спаллетти руль его угнанного Fiat Panda видео
02:33 · Англия. Премьер-лига
Два гранда Серии А лидируют в борьбе за Балогуна
02:08 · Германия. Бундеслига
«Милан» пытался перехватить трансферную цель «Ромы»
00:02 · Италия. Серия А
Известен первый вероятный кандидат на место наставника «Сампдории»
07 Июня
23:44 · Италия. Серия А
Леау - лидер Серии А по дриблингу, Кварацхелия - второй
Все новости
Рекомендуем