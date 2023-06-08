В 2021 году с наставником «Наполи» Лучано Спаллетти случился трагикомичный случай - фанаты угнали его автомобиль Fiat Panda, ознакомив его с царящими в Неаполе обычаями. Затем, по классике мафиозной Италии, ему прислали записку, в которой сообщили о том, что вернут автомобиль, когда он будет покидать Неаполь.

И вот это время пришло. В офис «Наполи» пришла посылка, в которой Спаллетти обнаружил и достал под дружный хохот руль от своего автомобиля.

Напомним, что в закончившемся сезоне Лучано Спаллетти принес «Наполи» чемпионский титул - первый за тридцать три последних года, с 1990 года.