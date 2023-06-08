Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты прислали Спаллетти руль его угнанного Fiat Panda видео

08 Июня 2023 • 02:50 Комментировать

В 2021 году с наставником «Наполи» Лучано Спаллетти случился трагикомичный случай - фанаты угнали его автомобиль Fiat Panda, ознакомив его с царящими в Неаполе обычаями. Затем, по классике мафиозной Италии, ему прислали записку, в которой сообщили о том, что вернут автомобиль, когда он будет покидать Неаполь.

И вот это время пришло. В офис «Наполи» пришла посылка, в которой Спаллетти обнаружил и достал под дружный хохот руль от своего автомобиля.

Напомним, что в закончившемся сезоне Лучано Спаллетти принес «Наполи» чемпионский титул - первый за тридцать три последних года, с 1990 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
02:50 · Италия. Серия А
Фанаты прислали Спаллетти руль его угнанного Fiat Panda видео
02:33 · Англия. Премьер-лига
Два гранда Серии А лидируют в борьбе за Балогуна
02:08 · Германия. Бундеслига
«Милан» пытался перехватить трансферную цель «Ромы»
00:02 · Италия. Серия А
Известен первый вероятный кандидат на место наставника «Сампдории»
07 Июня
23:44 · Италия. Серия А
Леау - лидер Серии А по дриблингу, Кварацхелия - второй
23:30 · Италия. Серия А
«Реал» принял решение по Васкесу
23:23 · Италия. Серия А
Две звезды сборной Аргентины могут перейти в «Интер Майами» вслед за Месси слухи
23:10 · Италия. Серия А
​Димарко рассказал о своей дружбе с Лукаку
23:03 · Италия. Серия А
Мхитарян оправился от травмы и сможет выступить в финале Лиги чемпионов
21:41 · Англия. Премьер-лига
Джеко рассказал о различиях между Серией А и АПЛ
21:24 · Италия. Серия А
«Наполи» снизил запрос по Осимхену
20:02 · Италия. Серия А
Димарко: «Считаю, что Серия А растёт»
19:53 · Италия. Серия А
Вслед за Мальдини из «Милана» уволен и Массара
19:31 · Италия. Серия А
Капелло рассказал, как учил тонкостям Ибрагимовича
19:16 · Италия. Серия А
Президент «Наполи»: «Список потенциальных тренеров увеличился с 22 до 40»
Все новости
Рекомендуем