Искусство дриблинга, или «обматывания», как назывался этот процесс в дворовом футболе, всегда особо ценилось болельщиками самой популярной в мире игры. В этом компоненте в итальянском чемпионате Серии А в завершившемся сезоне лучшими с большим преимуществом были двое.

Португальский нападающий «Милана» Рафаэль Леау совершил 79 успешных дриблингов по хочу сезона, а второе место занял грузинский форвард «Наполи» Хвича Кварацхелия с 76-ю успешными дриблингами - ровно два в среднем за матч.

Напомним, что «Наполи» выиграл чемпионат, в то время как прошлогодний чемпион, «Милан», занял лишь четвертое место.