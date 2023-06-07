В «Ювентусе» озвучили будущее Аллегри

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Сканавино дал комментарий по поводу будущего Массимилиано Аллегри. По словам функционера, тренер продолжит работать с командой.

«Аллегри никогда не подвергался сомнению. Мы полностью разделяем с ним будущее. Мы каждый день контактируем, особенно после того, как мы столкнулись с этой «бурей», - сказал Сканавино итальянскому телеканалу Sky.

«Ювентус» завершил чемпионат Италии на седьмой позиции и в следующем сезоне выступит в Лиге конференций. Если бы со «старой синьоры» не сняли 10 очков, команда финишировала бы в зоне Лиги чемпионов.