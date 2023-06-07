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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» озвучили будущее Аллегри

07 Июня 2023 • 16:58 Комментировать (1)

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Сканавино дал комментарий по поводу будущего Массимилиано Аллегри. По словам функционера, тренер продолжит работать с командой.

«Аллегри никогда не подвергался сомнению. Мы полностью разделяем с ним будущее. Мы каждый день контактируем, особенно после того, как мы столкнулись с этой «бурей», - сказал Сканавино итальянскому телеканалу Sky.

«Ювентус» завершил чемпионат Италии на седьмой позиции и в следующем сезоне выступит в Лиге конференций. Если бы со «старой синьоры» не сняли 10 очков, команда финишировала бы в зоне Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Маурицио Сканавино
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Комментарии (1)
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Juventissimo
07 Июня 2023 в 17:35
Честно ответил. Профнепригодность Аллегри даже у подносчиков мяча на стадионе не вызывает сомнений. Даёшь 38 вариантов состава на следующий сезон! Эх, жаль нельзя клонировать Джанни Аньелли...быстро бы весь этот управленческо-тренировочный мусор выгнали на биржу труда.
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