Тилеманс ведёт переговоры с итальянским топ-клубом

Полузащитник Юри Тилеманс продолжает заниматься поиском нового клуба после того, как покинул «Лестер» на правах свободного агента. Журналист Джанлука ди Марцио в социальных сетях сообщает, что бельгиец в данный момент ведёт переговоры с «Ромой».

Источник сообщает, что «джаллоросси» вышли на контакт с Тилемансом для обсуждения условий контракта. Итальянский клуб готов оформить трансфер на правах свободного агента.

Напомним, год назад Тилеманс мог оказаться в лондонском «Арсенале», но «Лестер» отказался отпускать футболиста в команду Микеля Артеты. «Лисы» в конце сезона вылетели из Английской премьер-лиги.