Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», может пополнить состав «Ромы».

La Gazzetta dello Sport утверждает, что римский клуб начал поиски нового нападающего из-за травмы Тэмми Абрахама. Как отмечает источник, 30-летний Икарди попал в шорт-лист «Ромы».

Ранее сообщалось, что у Абрахама выявлено повреждение крестообразной связки. На восстановление игрока уйдет около девяти месяцев.

В минувшем сезоне Икарди принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 23 мяча и стал автором 8 результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 18 миллионов евро.