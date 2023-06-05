Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Наполи»

Наставник сборной Италии Роберто Манчини может перейти на работу в клубе. По сведениям журналистов Corriere dello Sport, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис вступил в переговоры с 58-летним специалистом.

Напомним, что недавно пост главного тренера «Наполи» покинул Лучано Спаллетти, под руководством которого команда стала чемпионом в завершившемся розыгрыше Серии А. Это первое скудетто для клуба за 33 года.

Манчини занимает пост главного тренера сборной Италии с мая 2018 года. Срок действующего трудового соглашения Роберто со «скуадрой адзуррой» истекает в конце июля 2026 года.