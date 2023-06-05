Ибрагимович резко высказался в адрес фанатов «Вероны»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался в сторону фанатов «Вероны», которые освистали его во время прощальной церемонии.

«Давайте-давайте, продолжайте свистеть. Это самый лучший момент для вас в этом сезоне. Вы увидели Златана», - передает слова 41-летнего бомбардира Football-Italia.

Ранее стало известно, что контракт Ибрагимовича с «россонери» не будет пролонгирован. После матча с «Вероной» шведскому форварду устроили прощальную церемонию.

В сезоне-2022/2023 скандинавский нападающий принял участие всего в четырех встречах, отметившись одним голом с пенальти.