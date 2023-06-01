«Дженоа» готов продлить контракт с Джилардино ещё на два года

Нет никаких сомнений в том, что руководить в следующем сезоне вернувшимся в Серию А «Дженоа» будет руководить Альберто Джилардино, при котором команда столь удачно провела сезон в Серии Б. Джилардино занял место Александера Блессина, который поставил «ничейный футбол» (в конце сезона 2021/2022 команда семь раз подряд сыграла вничью, из них пять раз 0:0), но не сумел спасти клуб от вылета.

Сейчас, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, руководство генуэзского клуба хочет предложить бывшему бомбардиру итальянского чемпионата продление контракта на два года.