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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» готов продлить контракт с Джилардино ещё на два года

01 Июня 2023 • 05:50 Комментировать

Нет никаких сомнений в том, что руководить в следующем сезоне вернувшимся в Серию А «Дженоа» будет руководить Альберто Джилардино, при котором команда столь удачно провела сезон в Серии Б. Джилардино занял место Александера Блессина, который поставил «ничейный футбол» (в конце сезона 2021/2022 команда семь раз подряд сыграла вничью, из них пять раз 0:0), но не сумел спасти клуб от вылета.

Сейчас, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, руководство генуэзского клуба хочет предложить бывшему бомбардиру итальянского чемпионата продление контракта на два года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Альберто Джилардино
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