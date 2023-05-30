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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Мне повезло, что я встретил Берлускони и Галлиани»

30 Мая 2023 • 23:13 Комментировать

Директор «Милана» Паоло Мальдини был в числе приглашенных на сегодняшнюю презентацию книги об Адриано Галлиани, и в беседе с журналистами он поведал о том, какую роль в его карьере сыграли такие люди, как Сильвио Берлускони и Галлиани.

- Мне повезло родиться сыном Чезаре, капитана «Милана», и повезло, что в 18 лет в моей жизни появились Сильвио Берлускони с Адриано Галлиани, и все остальное было словно сном, ставшим явью. Эти люди живут футболом, - цитирует слова Паоло Мальдини pianetamilan.it.

Напомним, что Паоло Мальдини выступал в качестве игрока за «Милан» с 1985 по 2009 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Адриано Галлиани Паоло Мальдини
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