Мальдини: «Мне повезло, что я встретил Берлускони и Галлиани»

Директор «Милана» Паоло Мальдини был в числе приглашенных на сегодняшнюю презентацию книги об Адриано Галлиани, и в беседе с журналистами он поведал о том, какую роль в его карьере сыграли такие люди, как Сильвио Берлускони и Галлиани.

- Мне повезло родиться сыном Чезаре, капитана «Милана», и повезло, что в 18 лет в моей жизни появились Сильвио Берлускони с Адриано Галлиани, и все остальное было словно сном, ставшим явью. Эти люди живут футболом, - цитирует слова Паоло Мальдини pianetamilan.it.

Напомним, что Паоло Мальдини выступал в качестве игрока за «Милан» с 1985 по 2009 год.