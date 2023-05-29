«Наполи» хочет сохранить Осимхена

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен может остаться в своем нынешнем клубе – «Наполи». Согласно данным журналистов Calciomercato, руководство неаполитанского клуба хочет пролонгировать трудовое соглашение с африканцем на улучшенных условиях.

В услугах Осимхена заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». При этом президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не продаст Виктора менее чем за 160 миллионов евро.

Действующий контракт бомбардира рассчитан до лета 2025 года. Его оклад составляет 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Серии А Осимхен провел 31 матч, отметившись 25 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.