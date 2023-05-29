Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет сохранить Осимхена

29 Мая 2023 • 10:18 Комментировать (1)

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен может остаться в своем нынешнем клубе – «Наполи». Согласно данным журналистов Calciomercato, руководство неаполитанского клуба хочет пролонгировать трудовое соглашение с африканцем на улучшенных условиях.

В услугах Осимхена заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». При этом президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не продаст Виктора менее чем за 160 миллионов евро.

Действующий контракт бомбардира рассчитан до лета 2025 года. Его оклад составляет 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Серии А Осимхен провел 31 матч, отметившись 25 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
29 Мая 2023 в 11:13
Много хочет.
Много получит бабосиков - и перехочет.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за трансфер Кима Мин Джэ
10:18 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет сохранить Осимхена 1
10:00 · Россия. Премьер-лига
Сазонов — о Хвиче: «Переехать в Италию и в первый же год завоевать чемпионство — это большой результат»
09:45 · Италия. Серия А
Энрике хочет зарабатывать в «Наполи» не менее 8 миллионов евро за сезон
09:44 · Италия. Серия А
Аллегри: «Я вернулся в «Ювентус», так как клуб нуждался во мне»
09:39 · Италия. Серия А
Аллегри: «Грустно это говорить, но наш сезон закончился в матче против «Севильи»
09:24 · Италия. Серия А
Ребич не входит в планы «Милана» на следующий сезон
08:41 · Германия. Бундеслига
«Милан» нацелился на форварда сборной Франции
08:21 · Англия. Премьер-лига
Кулибали решил уйти из «Челси» и выбрал новый клуб
07:53 · Италия. Серия А
Моуринью близок к уходу из «Ромы»
07:36 · Италия. Серия А
Гасперини не уверен, что останется в «Аталанте»
02:53 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Осимхен будет очень хорош, где бы он ни оказался»
02:29 · Италия. Серия А
Жиру назвал цель «Милана» на следующий сезон
02:19 · Италия. Серия А
Бонуччи: «Ювентус» заслуживал большего в этом сезоне»
01:45 · Италия. Серия А
«Лучше бы сказали, что я сукин сын» - Матерацци сокрушается, что его назвали «бывшим игроком «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем