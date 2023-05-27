Игрок «Наполи» Ким прикрылся агентом, когда его спросили о будущем

Защитник Ким Мин Джэ провёл отличный сезон в «Наполи», поэтому оказался на радаре многих европейских грандов. В последние недели 26-летнего корейца пресса активно связывает с «Манчестер Юнайтед». Ким получил вопрос о будущем, однако не нашёл ничего лучше, чем прикрыться агентом.

«Мой агент здесь, спросите у него», - так ответил Ким южнокорейскому каналу tvN.

За «Наполи» Ким Мин Джэ выступает с прошлого лета. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают защитника в 50 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Ким провёл 44 матча, в которых забил два гола и отдал два голевых паса.