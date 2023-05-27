Форвард «Милана» Леау рассказал о своей футбольной мечте

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о своей футбольной мечте.

«Моя мечта – победить в Лиге чемпионов. Давно мечтаю об этом трофее. Надеюсь, однажды он окажется в моих руках. После победы я бы покрасил свои волосы в красный и черный цвета», - передает слова форварда издание Calciomercato.

После 36 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 64 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим «Интера» на два очка.

В текущем сезоне Серии А Леау провел 33 поединка, в которых забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.