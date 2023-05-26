Футбольный аналитик из Саудовской Аравии Халид Аль-Шенаиф высказался о возможном приезде именитых игроков в местный чемпионат.

Аль-Шенаиф в эфире телеканала SBC заявил, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария и хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс начнут следующий сезон в составе саудовского «Аль-Хиляля».

Напомним, все три вышеперечисленных футболиста через месяц могут стать свободными агентами. Ранее стало известно, что Бускетс покинет «Барселону» ближайшим летом, но ди Мария и Месси пока еще не приняли окончательного решения по своему будущему.