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Чемпионат Италии. Серия А

Источник: Месси и Бускетс переедут в Саудовскую Аравию слухи

26 Мая 2023 • 17:23 Комментировать

Футбольный аналитик из Саудовской Аравии Халид Аль-Шенаиф высказался о возможном приезде именитых игроков в местный чемпионат.

Аль-Шенаиф в эфире телеканала SBC заявил, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария и хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс начнут следующий сезон в составе саудовского «Аль-Хиляля».

Напомним, все три вышеперечисленных футболиста через месяц могут стать свободными агентами. Ранее стало известно, что Бускетс покинет «Барселону» ближайшим летом, но ди Мария и Месси пока еще не приняли окончательного решения по своему будущему.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Лионель Месси ПСЖ Анхель Ди Мария Серхио Бускетс аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023 Халид Аль-Шенаиф
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