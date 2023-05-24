Неста: «Леау преображает «Милан», это факт»

Бывший защитник итальянских клубов «Милан» и «Лацио», чемпион мира 2006 года Алессандро Неста, считает, что португальский нападающий Рафаэл Леау является безусловным лидером «Милана», сильно меняя игру клуба.

Отсутствие Леау во многом стало причиной неудачи команды в первой игре с «Интером» - «Милан» проиграл 0:2 и вылетел из полуфинала Лиги чемпионов. Впрочем, и во второй игре «Милан» проиграл, хотя и с Леау.

- Леау - крылья «Милана», с ним команда играет совсем иначе. Но важным игроком я считаю и Тонали, вокруг таких игроков создается стержень команды, - считает Неста, слова которого цитирует pianetamilan.it.