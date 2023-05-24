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Чемпионат Италии. Серия А

Эль-Шаарави может оказаться в «Интере»

24 Мая 2023 • 15:04 Комментировать

«Интер», как уже стало привычным, внимательно следит за рынком свободных агентов, надеясь найти там ценных для команды игроков. Одним из привлекающих внимание финалиста Лиги чемпионов футболистов является Стефан Эль-Шаарави, контракт которого с «Ромой» истекает уже предстоящим летом.

Как уточняет издание Tuttosport, сам египтянин также с энтузиазмом относится к такой перспективе и готов согласиться на понижение зарплаты. Сейчас он получает в «Роме» три с половиной миллиона евро ежегодно. В то же время «Рома», уточняет источник, не проявляет никакого интереса к продлению контракта с ним. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Стефан Эль-Шаарави трансферы футбола - лето 2023
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