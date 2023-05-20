В «Наполи» высказались об отставке Спаллетти

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался касательно возможного ухода Лучано Спаллетти с поста главного тренера команды.

«Спаллетти стал чемпионом, а чемпионы должны найти место, где будут проявлять себя с наилучшей стороны. Он нашел его у нас, и это сработало. Останется ли он в «Наполи»? Мы никогда никому не станем подрезать крылья, как никто не сделает это со мной. Нужно быть на одной волне и оставаться благодарными друг другу», - передает слова руководителя Football-Italia.

Спаллетти занимает пост главного тренера «Наполи» с 2021 года. Его контракт с клубом истекает в 2024 году.