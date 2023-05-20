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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» высказались об отставке Спаллетти

20 Мая 2023 • 13:16 Комментировать (2)

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался касательно возможного ухода Лучано Спаллетти с поста главного тренера команды.

«Спаллетти стал чемпионом, а чемпионы должны найти место, где будут проявлять себя с наилучшей стороны. Он нашел его у нас, и это сработало. Останется ли он в «Наполи»? Мы никогда никому не станем подрезать крылья, как никто не сделает это со мной. Нужно быть на одной волне и оставаться благодарными друг другу», - передает слова руководителя Football-Italia.

Спаллетти занимает пост главного тренера «Наполи» с 2021 года. Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Аурелио Де Лаурентис Наполи
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Комментарии (2)
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Fire_Starter
20 Мая 2023 в 13:28
Видать де Лаурентис обещал Лучиано роль в фильме для взрослых если тот выиграет скудетто, а потом включил заднюю😂😂😂✌️
InterSan
20 Мая 2023 в 13:24
Наговорил, наговорил ........абы что......скажи конкретно и прямо.
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