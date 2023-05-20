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Чемпионат Италии. Серия А

Власти Италии хотят отобрать стадион у «Ювентуса»

20 Мая 2023 • 09:58 Комментировать (2)

Министр финансов и экономики Италии Джанкарло Джорджетти отреагировал на очередной скандал, в который попал туринский «Ювентус». «Старую синьору» обвиняют в махинациях с зарплатами.

«Если они сдали ложный финансовый отчет, то зачем снимать с них очки? Я предлагаю нанести им экономический ущерб и конфисковать стадион. Систему спортивного правосудия нужно переосмыслить, а то получится бардак», - передает слова министра Football-Italia.

Ближайший матч «Ювентус» проведет на выезде против «Эмполи». После 35 туров чемпионата Италии команда Массимилиано Аллегри занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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Комментарии (2)
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3Tituli
20 Мая 2023 в 10:40
Хитрожопые итальяшки! Вместо помощи клубам в строительстве собственных стадионов для лучшего обеспечения, муниципалитеты вставляют палки в колеса... Но возможность изъятия частного стадиона... Походу итальянское болото всех устраивает и деградация футбола продолжится.
Barcelona-Champions
20 Мая 2023 в 11:18
Насчёт деградации итальянского футбола не соглашусь, во всех трёх еврокубках в финалах играют итальянские команды, это наоборот говорит о Ренессансе кальчо👍 Плюс Складов Адзурра-действующие чемпионы Европы 🇮🇹⚽
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