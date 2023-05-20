Власти Италии хотят отобрать стадион у «Ювентуса»

Министр финансов и экономики Италии Джанкарло Джорджетти отреагировал на очередной скандал, в который попал туринский «Ювентус». «Старую синьору» обвиняют в махинациях с зарплатами.

«Если они сдали ложный финансовый отчет, то зачем снимать с них очки? Я предлагаю нанести им экономический ущерб и конфисковать стадион. Систему спортивного правосудия нужно переосмыслить, а то получится бардак», - передает слова министра Football-Italia.

Ближайший матч «Ювентус» проведет на выезде против «Эмполи». После 35 туров чемпионата Италии команда Массимилиано Аллегри занимает второе место в турнирной таблице.