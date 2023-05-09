Маркизио – о Погба: «Мы с Пирло говорили про себя: «Этот парень с другой планеты»

Сезон 2022/2023 для полузащитника Поля Погба испорчен из-за травм. Комментарий по поводу француза дал его бывший одноклубник – Клаудио Маркизио.

«Может ли Погба вернуться на прежний уровень? У него было много травм, я думаю, всё зависит от него – он должен найти определённый баланс между телом и разумом. Ведь он прошёл и через другие проблемы – через угрозы.

Он может восстановиться. Мне посчастливилось видеть его, когда он был ребёнком. На двух тренировках мы с Пирло говорили про себя: «Этот парень с другой планеты». Я надеюсь, что он ещё будет находиться на важных ролях», - слова Маркизио приводит портал Goal.