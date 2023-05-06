«Кремонезе» обострил борьбу за выживание, обыграв «Специю»

На протяжении доброй части сезона тройка худших команд Серии А была изолирована от других участников. Сейчас же борьба за выживание крайне острая, и матч «Кремонезе» - «Специя» ее ужесточил. Хозяева поля, долго прозябавшие на дне таблицы, наконец-то разыгрались и сегодня набрали три очка, сделав ставку на игру вторым номером. На 41-й минуте Даниэль Чофани наказал оборону соперника за ошибку и открыл счет. Гости могли отыграться, но Элдор Шомуродов запустил мяч в перекладину. На 77-й минуте Хоан Васкес ударом головой поставил точку - 2:0 в пользу «Кремонезе», который идет на предпоследнем месте с отставанием в три очка от соперника и спасительного 17-го места.