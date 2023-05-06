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Чемпионат Италии. Серия А

«Кремонезе» обострил борьбу за выживание, обыграв «Специю»

06 Мая 2023 • 23:42 Комментировать
Кремонезе
2:0
Специя
окончен

На протяжении доброй части сезона тройка худших команд Серии А была изолирована от других участников. Сейчас же борьба за выживание крайне острая, и матч «Кремонезе» - «Специя» ее ужесточил. Хозяева поля, долго прозябавшие на дне таблицы, наконец-то разыгрались и сегодня набрали три очка, сделав ставку на игру вторым номером. На 41-й минуте Даниэль Чофани наказал оборону соперника за ошибку и открыл счет. Гости могли отыграться, но Элдор Шомуродов запустил мяч в перекладину. На 77-й минуте Хоан Васкес ударом головой поставил точку - 2:0 в пользу «Кремонезе», который идет на предпоследнем месте с отставанием в три очка от соперника и спасительного 17-го места.

Протокол игры  
Кремонезе2:0Специя
(1:0) Чофани Даниэль41'  
(2:0) Васкес Хоан77'  
Карнесекки МаркоФеррари Алекс 66' (Кирикеш Влад ( 66') Васкес ХоанЛочошвили ЛукаВалери ЭмануэлеМейте СуалихоКастаньетти Микеле 66' (Бенасси Марко ( 66') Серникола ЛеонардоГальдамес ПаблоОкереке Давид 90' (Буонаюто Кристиан ( 90') Чофани Даниэль 88' (Афена-Гьян Феликс ( 88')
Запасные: Акелла КристианГильоне ПаолоБьянкетти МаттеоСарр МухамадуАйву ЭмануэльСаро ДжанлукаРиччи Альберто Бассо
Дронговски БартломейАмьен-Аду КельвенВисневски ПшемыславАмпаду Этан  80'Николау Димитрис 54' (Нзола М'Бала ( 54') Экдаль АльбинБурабия Мехди 54' (Реца Аркадиуш ( 54') Эспозито Сальваторе 79' (Ципот Тио ( 79') Агудело Кевин  76' 79' (Коваленко Виктор ( 79') Шомуродов ЭлдорГьяси Эммануэль 61' (Верде Даниэле ( 61')
Запасные: Бастони СимонеКальдара МаттиаЗут ЙерунЖурковски ШимонКроллис РаймондсМаркетти ФедерикоФеррер Сальвадор
06 мая. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).

 

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Кремонезе Специя
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