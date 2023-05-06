«Кремонезе» обострил борьбу за выживание, обыграв «Специю»

На протяжении доброй части сезона тройка худших команд Серии А была изолирована от других участников. Сейчас же борьба за выживание крайне острая, и матч «Кремонезе» - «Специя» ее ужесточил. Хозяева поля, долго прозябавшие на дне таблицы, наконец-то разыгрались и сегодня набрали три очка, сделав ставку на игру вторым номером. На 41-й минуте Даниэль Чофани наказал оборону соперника за ошибку и открыл счет. Гости могли отыграться, но Элдор Шомуродов запустил мяч в перекладину. На 77-й минуте Хоан Васкес ударом головой поставил точку - 2:0 в пользу «Кремонезе», который идет на предпоследнем месте с отставанием в три очка от соперника и спасительного 17-го места.
Протокол игры
|(1:0) Чофани Даниэль41'
|(2:0) Васкес Хоан77'
Карнесекки Марко•Феррари Алекс66' (Кирикеш Влад (66') •Васкес Хоан•Лочошвили Лука•Валери Эмануэле•Мейте Суалихо•Кастаньетти Микеле66' (Бенасси Марко (66') •Серникола Леонардо•Гальдамес Пабло•Окереке Давид90' (Буонаюто Кристиан (90') •Чофани Даниэль88' (Афена-Гьян Феликс (88')
Дронговски Бартломей•Амьен-Аду Кельвен•Висневски Пшемыслав•Ампаду Этан• 80'Николау Димитрис54' (Нзола М'Бала (54') •Экдаль Альбин•Бурабия Мехди54' (Реца Аркадиуш (54') •Эспозито Сальваторе79' (Ципот Тио (79') •Агудело Кевин 76'79' (Коваленко Виктор (79') •Шомуродов Элдор•Гьяси Эммануэль61' (Верде Даниэле (61')
06 мая. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
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