Кьеллини: «Тренером себя не вижу, а вот администратором - да»

Выступающий в США легендарный итальянский защитник Джорджо Кьеллини рассказал о том, что планирует делать в недалеком будущем, когда повесит бутсы на гвоздь. Впрочем, пока что Кьеллини еще готов играть - МЛС, в отличие от мест лишения свободы, вполне спокойное место, которое его не напрягает.

- Я хочу еще играть, моя голова не устала от футбола. Тело уже чуть да. Еще год поиграю, наверное. После окончания карьеры мне хотелось бы остаться в футболе, но не в качестве тренера, а в качестве администратора. Для тренерской работы нужно особое призвание, которое я не чувствую в себе, - цитирует слова Кьеллини итальянское новостное агентство ITASportPress.