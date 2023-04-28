«Лечче» прервал 8-матчевую серию без побед, реализовав пенальти в матче с «Удинезе»

Набравший всего одно очко в последних восьми матчах «Лечче» в стартовом матче 32-го тура Серии А принимал середняков из «Удинезе». После часа более-менее равной игры хозяева повели. Дестини Удоги сфолил у своих ворот, и Габриэль Стрефецца развел мяч и голкипера по углам. В итоге «Лечче» добыл важную победу и увеличил отрыв от зоны вылета до пяти очков, соперник делит девятое место.