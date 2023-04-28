«Лечче» прервал 8-матчевую серию без побед, реализовав пенальти в матче с «Удинезе»

Набравший всего одно очко в последних восьми матчах «Лечче» в стартовом матче 32-го тура Серии А принимал середняков из «Удинезе». После часа более-менее равной игры хозяева повели. Дестини Удоги сфолил у своих ворот, и Габриэль Стрефецца развел мяч и голкипера по углам. В итоге «Лечче» добыл важную победу и увеличил отрыв от зоны вылета до пяти очков, соперник делит девятое место.
Протокол игры
|(1:0) Стрефецца Габриэль62'
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин67' (Романьоли Симоне (67') •Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль•Галло Антонино•Блен Алексис 35'79' (Гонсалес Джоан (79') • 85'Юлманд Мортен•Уден Реми78' (Банда Ламек (78') •Стрефецца Габриэль 51'78' (Мале Юссеф (78') •Коломбо Лоренцо57' (Сисей Ассан (57') • 90'Ди Франческо Федерико
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Бийол Яка 7'86' (Vivaldo (86') •Перес Неуэн 63'76' (Эбоселе Фести (76') •Эхизибуэ Кингсли•Самарджич Лазар62' (Арслан Толгай-Али (62') •Уолас Соуза76' (Масина Адам (76') •Ловрич Санди62' (Товен Флорьян (62') •Удоги Дестини•Перейра Роберто•Несторовски Илья
28 апреля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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