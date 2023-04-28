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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» прервал 8-матчевую серию без побед, реализовав пенальти в матче с «Удинезе»

28 Апреля 2023 • 21:37 Комментировать
Лечче
1:0
Удинезе
окончен

Набравший всего одно очко в последних восьми матчах «Лечче» в стартовом матче 32-го тура Серии А принимал середняков из «Удинезе». После часа более-менее равной игры хозяева повели. Дестини Удоги сфолил у своих ворот, и Габриэль Стрефецца развел мяч и голкипера по углам. В итоге «Лечче» добыл важную победу и увеличил отрыв от зоны вылета до пяти очков, соперник делит девятое место.

Протокол игры  
Лечче1:0Удинезе
(1:0) Стрефецца Габриэль62'  
Фальконе ВладимироГендрей Валентин 67' (Романьоли Симоне ( 67') Баскиротто ФедерикоЮмтити СамуэльГалло АнтониноБлен Алексис  35' 79' (Гонсалес Джоан ( 79'  85') Юлманд МортенУден Реми 78' (Банда Ламек ( 78') Стрефецца Габриэль  51' 78' (Мале Юссеф ( 78') Коломбо Лоренцо 57' (Сисей Ассан ( 57'  90') Ди Франческо Федерико
Запасные: Блеве МаркоПерссон ЙоэльКассандро ТоммазоТуиа АлессандроБранколлини ФедерикоЧеккарони ПьетроХельгасон ТорирАскилдсен Кристоффер
Сильвестри МаркоБекао РодригоБийол Яка  7' 86' (Vivaldo ( 86') Перес Неуэн  63' 76' (Эбоселе Фести ( 76') Эхизибуэ КингслиСамарджич Лазар 62' (Арслан Толгай-Али ( 62') Уолас Соуза 76' (Масина Адам ( 76') Ловрич Санди 62' (Товен Флорьян ( 62') Удоги ДестиниПерейра РобертоНесторовски Илья
Запасные: Паделли ДаниэлеЗеегелаар МарвинПьяна ЭдоардоАбанква Джеймс
28 апреля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Удинезе Лечче
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Окончен
Лечче Лечче
Удинезе Удинезе
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0
2.75 3.50 2.55
Видео
Перерыв
Специя Специя
Монца Монца
0
1
2.75 3.55 2.55
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