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Чемпионат Италии. Серия А

Перин может стать вратарём итальянской сборной, считает бывший тренер вратарей «скуадры адзурры»

16 Апреля 2023 • 21:29 Комментировать

В последнее время отлично показывает себя голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин, который традиционно играет роль второго вратаря, но сейчас получил больше возможностей, в силу проблем Войцеха Щесны.

Винченцо ди Пальма, бывший вратарский тренер национальной команды Италии, уверен в том, что Маттиа Перин может вырасти в голкипера сборной.

- Перин - парень, который очень хочет расти, он всегда позитивно настроен, весел, мы с Пранделли уже вызывали его на сборы, он учился у Сиригу и особенно у Буффона. Мы помогли ему вырасти и теперь он вратарь «Ювентуса». Считаю, что он снова может получить вызов в сборную, я бы вызвал именно его в пару к Доннарумме, который сейчас, будем честными, несколько сдал. А наставник сборной должен рассчитывать на того голкипера, который сейчас в своей лучшей форме, - цитирует слова ди Пальмы juvenews.eu. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Маттиа Перин Винченцо ди Пальма
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