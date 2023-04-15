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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» заинтересовался двумя нападающими

15 Апреля 2023 • 08:06 Комментировать

Два нападающих из чемпионата Франции попали в сферу интересов «Милана». Согласно сведениям ESPN, «россонери» рассматривают кандидатуры Джонатана Дэвида из «Лилля» и Луи Опенды, выступающего за «Ланс».

Стоимость Дэвида оценивается в 60 миллионов евро. Канадский футболист связан контрактными обязательствами с «Лиллем» до 2025 года. Опенда оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро. Его трудовое соглашение рассчитано до 2027 года.

После 29 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 52 балла и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

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