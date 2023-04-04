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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти высказался о работе Моуринью в «Роме»

04 Апреля 2023 • 09:43 Комментировать

Легенда «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о работе главного тренера команды Жозе Моуринью.

«Не хочу что-то обсуждать. Если я начинаю делать это, то возникают проблемы. Будем надеяться, что Моуринью сможет вывести команду в Лигу чемпионов по итогам сезона. Он уже вывел клуб в четвертьфинал Лиги Европы. Прежде всего, важен результат, а не игра – это второстепенно», - передает слова Франческо Sky Sport Italia.

После 28 туров чемпионата Италии римский коллектив занимает пятое место в турнирной таблице, уступая идущему четвертым «Интеру» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Франческо Тотти
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