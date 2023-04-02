Вьери: «Иммобиле должен быть главным нападающим сборной»

Известный в прошлом итальянский бомбардир Кристиан Вьери считает, что наставнику итальянской национальной команды Роберто Манчини надо сделать ставку на Чиро Иммобиле в качестве главного нападающего сборной.

- Манчини ищет нападающего в Аргентине, который забил 25 голов за год с половиной. Но почему? Да потому что все остальные за это время забили три-четыре гола. Единственный, кто достоин места в сборной Аргентины стабильно, это Чиро Иммбиле, - цитирует слова Вьери итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Чиро Иммобиле выступает за римский «Лацио».