«ПСЖ» хочет купить одного из лучших игроков «Наполи»

Стала известна приоритетная трансферная цель «ПСЖ» на ближайшее лето. По информации журналиста Николо Скиры, французский гранд хочет подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Руководство парижского гранда готово предложить нигерийскому бомбардиру долгосрочный трудовой договор, который буде рассчитан на пять лет. Заработная плата составит десять миллионов евро в год.

В свою очередь «Наполи» готов продать своего лидера, если за него предложат 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Осимхен провел 29 матчей за неаполитанскую команду, в которых записал на свой счет 25 забитых мячей и пять результативных передач.