С «Ювентуса» суммарно могут снять 30-40 очков

В Италии продолжают расследование в отношении «Ювентуса». Клуб ранее уже наказали снятием 15 очков в турнирной таблице Серии А, но разбирательство не завершилось. В настоящий момент следователи изучают вопрос с зарплатами игроков – на ранних этапах пандемии «старая синьора» могла платить зарплату в тёмную, чтобы не вносить платежи в ведомость и не платить налоги.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, по итогам всего разбирательства с «Ювентуса» суммарно могут снять от 30 до 40 очков.

В настоящий момент «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт 1 апреля – против «Вероны».