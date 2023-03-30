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Чемпионат Италии. Серия А

С «Ювентуса» суммарно могут снять 30-40 очков

30 Марта 2023 • 15:58 Комментировать (1)

В Италии продолжают расследование в отношении «Ювентуса». Клуб ранее уже наказали снятием 15 очков в турнирной таблице Серии А, но разбирательство не завершилось. В настоящий момент следователи изучают вопрос с зарплатами игроков – на ранних этапах пандемии «старая синьора» могла платить зарплату в тёмную, чтобы не вносить платежи в ведомость и не платить налоги.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, по итогам всего разбирательства с «Ювентуса» суммарно могут снять от 30 до 40 очков.

В настоящий момент «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт 1 апреля – против «Вероны».

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Ювентус
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Комментарии (1)
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ингерман
30 Марта 2023 в 16:09
ай воц оне растки раналду где всплываюць.. бедная старая бабка и туц тибя цЫган облапошил.. у тя таперича новая клекуха - старая-папуша.. А-ха-ха-ха! )))
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