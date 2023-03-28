Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Зелиньски ответил на вопрос о своём будущем

28 Марта 2023 • 16:52 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски ответил на вопрос о своём будущем. Ранее слухи связывали поляка с «Ливерпулем».

«Я прекрасно себя чувствую в Неаполе. Здесь я чувствую себя как дома с момента приезда. Я хочу продолжать играть в этой команде. До завершения моего контракта осталось полтора года, торопиться некуда», - сказал Зелиньски Sport Mediaset.

В мае Пётр Зелиньски отпразднует свой 29-й день рождения. В сезоне 2022/2023 польский полузащитник провёл 36 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал десять результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Пётр Зелиньски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
16:52 · Италия. Серия А
Зелиньски ответил на вопрос о своём будущем
16:39 · Англия. Премьер-лига
Осимхен узнавал об АПЛ у Айуоби
16:32 · Италия. Серия А
Назван тренер, который может заменить Симеоне в «Атлетико»
16:24 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры с де Дзерби слухи
15:55 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не будет бороться за топ-защитника из Серии А
15:19 · Италия. Серия А
«Атлетико» не заинтересован в Себальосе, приоритет клуба – Софьян Амрабат
15:00 · Италия. Серия А
Пирло объяснил, за счёт чего «Наполи» лидирует в Серии А
14:50 · Италия. Серия А
Сарри признан лучшим тренером Серии А в марте
14:26 · Италия. Серия А
Пирло: «Не понимаю, как можно ставить Анчелотти выше Конте, Липпи и Аллегри» 1
14:11 · Германия. Бундеслига
Гнабри может уйти из «Баварии» и итальянский гранд
13:59 · Италия. Серия А
Пирло выразил надежду на победу итальянского клуба в Лиге чемпионов
13:32 · Италия. Серия А
Пирло хотел бы вернуться в «Ювентус»
13:24 · Италия. Серия А
«Одной левой» - Кассано высмеял сборную Италии
13:20 · Италия. Серия А
Диас выбирает между «Реалом» и «Миланом»
13:13 · Италия. Серия А
Стало известно, от чего зависит будущее Моуринью
Все новости
Рекомендуем