Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски ответил на вопрос о своём будущем. Ранее слухи связывали поляка с «Ливерпулем».

«Я прекрасно себя чувствую в Неаполе. Здесь я чувствую себя как дома с момента приезда. Я хочу продолжать играть в этой команде. До завершения моего контракта осталось полтора года, торопиться некуда», - сказал Зелиньски Sport Mediaset.

В мае Пётр Зелиньски отпразднует свой 29-й день рождения. В сезоне 2022/2023 польский полузащитник провёл 36 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал десять результативных передач на партнёров.