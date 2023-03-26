Дзаньоло: «Я разочарован в игроках «Ромы»

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло, перешедший минувшей зимой из «Ромы» в стамбульский «Галатасарай», в критической форме высказался о своих экс-одноклубниках по итальянскому клубу.

«Ситуация, которая сложилась в Риме, стала для меня шоком. Я разочарован почти во всех игроках команды. Сначала мы были братьями, однако в последние дни моего пребывания даже не здоровались», - передает слова хавбека Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Дзаньоло заключил с «Галатасараем» трудовое соглашение до середины 2027 года. Его трансфер обошелся турецкому клубу в 15 миллионов евро.