Кьяер нахваливает Хёйлунна

Мы уже сообщали об успехе молодого датского нападающего Расмуса Хейлунна, который забил три мяча в матче датской сборной и повторил свершение Микаэля Лаудрупа. Молодого футболиста нахваливает Симон Кьяер, опытный датский защитник «Милана»:

- Отличный парень, который очень верит в себя. Мы все стараемся ему помочь. Тем не менее, он хорошо стоит на ногах, у нас нет никаких проблем с ним, - цитирует слова Кьяера pianetamilan.it.

Напомним, что нападающий итальянской «Аталанты» привлекается к матчам за сборную лишь с прошлого года, он успел провести только три игры на данный момент.