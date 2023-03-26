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Чемпионат Италии. Серия А

Кьяер нахваливает Хёйлунна

26 Марта 2023 • 00:11 Комментировать

Мы уже сообщали об успехе молодого датского нападающего Расмуса Хейлунна, который забил три мяча в матче датской сборной и повторил свершение Микаэля Лаудрупа. Молодого футболиста нахваливает Симон Кьяер, опытный датский защитник «Милана»:

- Отличный парень, который очень верит в себя. Мы все стараемся ему помочь. Тем не менее, он хорошо стоит на ногах, у нас нет никаких проблем с ним, - цитирует слова Кьяера pianetamilan.it.

Напомним, что нападающий итальянской «Аталанты» привлекается к матчам за сборную лишь с прошлого года, он успел провести только три игры на данный момент. 

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Евро-Футбол.Ру,
Симон Кьяер Сборная Дании Расмус Хёйлунн
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