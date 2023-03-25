Хёйлунн повторил свершение Михаэля Лаудрупа 40-летней давности

В своем дебютном матче в новом отборочном цикле к чемпионату Европы сборная Дании отомстила финнам за поражение в финальной части предыдущего турнира, в памятном матче после этого, что случилось с Кристианом Эриксеном.

Три мяча забил Расмус Хёйлунн, которому в настоящий момент двадцать лет сорок семь дней. Он стал самым молодым игроком датской сборной, сделавшим хет-трик, за последние сорок лет.

Предыдущим был не кто иной, как легендарный Микаэль Лаудруп - возможно, лучший датский игрок за всю историю, несмотря на «Золотые мячи» Алана Симонсена. Лаудруп-старший сделал это в 1983 году в игре против Люксембурга в возрасте 19 лет 119 дней.