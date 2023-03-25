«Наполи» готов увеличить гонорар Спаллетти

Лучано Спаллетти подтвердил свои качества в «Наполи», его успехи вызывают интерес в самых сильных европейских чемпионатах, а между тем, в Неаполе задумались как удержать удачливого наставника. Сейчас он получает три миллиона евро за сезон, но президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис уже инициировал переговоры о продлении контракта, подняв гонорар до четырех миллионов евро. Тем не менее, это не гарантирует успеха - как ни странно, именно удачные выступления, то есть уже практически гарантированно выигранный Скудетто, как минимум, могут заставить Спаллетти уйти в ранге победителя и получить самый выгодный контракт в своей жизни где-нибудь вне Италии.