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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью решил, где хочет продолжить карьеру

24 Марта 2023 • 11:33 Комментировать

Португальский тренер Жозе Моуринью собирается продолжить работу в своем нынешнем клубе – «Роме». Об этом стало известно журналистам Corriere dello Sport.

Согласно данным источника, «Особенный» намерен в ближайшее время сесть за стол переговоров с руководством римского клуба, дабы обсудить детали новой сделки. Срок действующего контракта Моуринью с «волками» истекает летом 2024 года.

Со своей стороны, боссы клуба не спешат продлевать контракт с тренером, желая дождаться итогового результата команды по окончании сезона.

По итогам 27 туров чемпионата Италии «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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