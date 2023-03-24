Моуринью решил, где хочет продолжить карьеру

Португальский тренер Жозе Моуринью собирается продолжить работу в своем нынешнем клубе – «Роме». Об этом стало известно журналистам Corriere dello Sport.

Согласно данным источника, «Особенный» намерен в ближайшее время сесть за стол переговоров с руководством римского клуба, дабы обсудить детали новой сделки. Срок действующего контракта Моуринью с «волками» истекает летом 2024 года.

Со своей стороны, боссы клуба не спешат продлевать контракт с тренером, желая дождаться итогового результата команды по окончании сезона.

По итогам 27 туров чемпионата Италии «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице.