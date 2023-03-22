Ибрагимович пояснил, почему не попал в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

Нынешний сезон складывается для «Милана» весьма удачно в Лиге чемпионов - команда обыграла по сумме двух матчей лондонский «Тоттенхэм» и вышла в четвертьфинал самого престижного турнира европейского футбола. Между тем Златан Ибрагимович играть в Лиге чемпионов не может - команда не включила его в заявку. Шведский форвард пояснил, почему так случилось:

- Когда формировалась заявка, я себя чувствовал совсем неважно. Но через десять дней я возродился, - цитирует слова Златана Ибрагимовича pianetamilan.it.

Напомним, что в четвертьфинале «Милану» предстоит сразиться с «Наполи».