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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович пояснил, почему не попал в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

22 Марта 2023 • 05:22 Комментировать

Нынешний сезон складывается для «Милана» весьма удачно в Лиге чемпионов - команда обыграла по сумме двух матчей лондонский «Тоттенхэм» и вышла в четвертьфинал самого престижного турнира европейского футбола. Между тем Златан Ибрагимович играть в Лиге чемпионов не может - команда не включила его в заявку. Шведский форвард пояснил, почему так случилось:

- Когда формировалась заявка, я себя чувствовал совсем неважно. Но через десять дней я возродился, - цитирует слова Златана Ибрагимовича pianetamilan.it.

Напомним, что в четвертьфинале «Милану» предстоит сразиться с «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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