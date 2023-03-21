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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» готов поднять зарплату Рабио, чтобы его удержать

21 Марта 2023 • 16:20 Комментировать

Действующий контракт полузащитника Адриена Рабио с «Ювентусом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Туринцы хотят удержать 27-летнего игрока в своих рядах. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» готова предложить Рабио зарплату в 10 миллионов евро в год плюс бонусы. В настоящий момент француз зарабатывает в Турине около 7 миллионов евро в год.

Рабио ещё не принял какое-то решение – для него важно в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов. Слухи активно связывают француза с переездом в Англию, где им давненько интересуется «Манчестер Юнайтед».

«ПСЖ» может вернуть Рабио

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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