​«Ювентус» готов поднять зарплату Рабио, чтобы его удержать

Действующий контракт полузащитника Адриена Рабио с «Ювентусом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Туринцы хотят удержать 27-летнего игрока в своих рядах. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» готова предложить Рабио зарплату в 10 миллионов евро в год плюс бонусы. В настоящий момент француз зарабатывает в Турине около 7 миллионов евро в год.

Рабио ещё не принял какое-то решение – для него важно в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов. Слухи активно связывают француза с переездом в Англию, где им давненько интересуется «Манчестер Юнайтед».

«ПСЖ» может вернуть Рабио