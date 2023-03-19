​«ПСЖ» может вернуть Рабио

Будущее полузащитника Адриена Рабио остаётся неопределённым. Действующий контракт француза с «Ювентусом» истекает по завершению нынешнего сезона. Слухи активно связывают Рабио с «Манчестер Юнайтед», причём уже давно. На этом фоне есть информация о возможном возвращении игрока в «ПСЖ». Как сообщает TodoFichajes, футбольный советник гранда Лиги 1 Луиш Кампуш хотел бы снова видеть Рабио в команде.

Адриену Рабио в апреле исполнится 28 лет. В своё время за «ПСЖ» он провёл 227 официальных матчей в различных турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 14 результативных передач на партнёров.