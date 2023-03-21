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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо рассказал об игроках, впечатливших его в последнее время

21 Марта 2023 • 04:13 Комментировать

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, оставшийся без работы после расставания с «Валенсией», рассказал о том, кто из игроков его впечатлил в последнее время. Речь о футболистах, выступающих в итальянском чемпионате Серии А.

- Амрабат. Я с волнением следил на ним на чемпионате мира, где он действовал просто невероятно энергично и самоотверженно. Мне он очень импонирует. Также Тонали - это что-то среднее между мной и Пирло, он техничнее меня, - цитирует слова Дженнаро Гаттузо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в прошлом Гаттузо выступал за «Милан». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дженнаро Гаттузо Сандро Тонали Софьян Амрабат
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