Гаттузо рассказал об игроках, впечатливших его в последнее время

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, оставшийся без работы после расставания с «Валенсией», рассказал о том, кто из игроков его впечатлил в последнее время. Речь о футболистах, выступающих в итальянском чемпионате Серии А.

- Амрабат. Я с волнением следил на ним на чемпионате мира, где он действовал просто невероятно энергично и самоотверженно. Мне он очень импонирует. Также Тонали - это что-то среднее между мной и Пирло, он техничнее меня, - цитирует слова Дженнаро Гаттузо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в прошлом Гаттузо выступал за «Милан».