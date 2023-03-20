Спаллетти: «Игра «Наполи» не строится только на Хвиче и Осимхене»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о значимости для команды атакующего дуэта Виктор Осимхен – Хвича Кварацхелия.

«Хочу подчеркнуть, что игра нашей команды не строится только на выступлении Хвичи и Осимхена. Наша игра зависит от каждого футболиста. Просто посмотрите, как себя показал ди Лоренцо. Он провел невероятный по уровню матч», - передает слова специалиста журналист Альфредо Педулла.

В рамках 27-го тура чемпионата Италии неаполитанский клуб разгромно одолел «Торино» со счетом 4:0. В этой встрече Хвича отметился голом с пенальти, а Осимхен оформил дубль.