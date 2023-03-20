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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Игра «Наполи» не строится только на Хвиче и Осимхене»

20 Марта 2023 • 08:23 Комментировать

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о значимости для команды атакующего дуэта Виктор Осимхен – Хвича Кварацхелия.

«Хочу подчеркнуть, что игра нашей команды не строится только на выступлении Хвичи и Осимхена. Наша игра зависит от каждого футболиста. Просто посмотрите, как себя показал ди Лоренцо. Он провел невероятный по уровню матч», - передает слова специалиста журналист Альфредо Педулла.

В рамках 27-го тура чемпионата Италии неаполитанский клуб разгромно одолел «Торино» со счетом 4:0. В этой встрече Хвича отметился голом с пенальти, а Осимхен оформил дубль.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен
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