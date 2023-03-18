Пиоли: «Нет, Спаллетти не писал мне»

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Милану» придется сразиться с «Наполи» - так распорядился жребий. Наставник «Милана» Стефано Пиоли пояснил журналистам, общался ли он со своим коллегой Лучано Спаллетти, с которым они в некоторой степени схожи внешне, после жеребьевки.

- Нет, Спаллетти мне не писалл. Но у нас хорошие отношения, он - отличный тренер, и скоро мы будем встречаться. Это будут очень интересные матчи, но все-таки между чемпионатом и Лигой чемпионов есть разница, - считает Пиоли, цитируемый

Напомним, что «Милан» является действующим чемпионом Италии, а «Наполи» безоговорочно лидирует в текущем чемпионате.