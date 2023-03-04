Экс-форвард «Реала» Йович назвал своего главного кумира

Экс-нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, выступающий сейчас за «Фиорентину», назвал своих футбольных кумиров.

«Моим главным кумиром является Златан Ибрагимович. Ибра оставил огромный след в футболе и до сих пор является важной частью «Милана». Еще один мой кумир – Радамель Фалькао», - передает слова сербского форварда La Repubblica.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 25-летний нападающий принял участие в 22 поединках, записав на свой счет три забитых мяча. Срок действующего трудового договора Луки с флорентийским клубом рассчитан до середины 2024 года.